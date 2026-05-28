Над 6 пъти са скочили болните от варицела в пернишко

Над 6 пъти са се увеличили заболелите от варицела в региона. През изминалата седмица са регистрирани 25 болни в областта, при 4 за предходната седмица. Най-много са болните на възраст 1-4 години-9. Следват възрастовите групи: 5-9 г. – 8 и 10 – 14 г.- 8.

Три пъти повече са болните от заразни заболявания, без грип и остри респираторни заболявания/ОРЗ/. През миналата седмица са констатирани 31 заболели, 9 за предходната седмица.

Наполовина по-малко са болните от грип и ОРЗ. През изминалата седмица на територията на община Перник са регистрирани 20 заболели от ОРЗ, при 42 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 30,40 %ОО.

За пръв път от началото на тази година е констатиран болен от кампилобактериоза. Заболяло е дете на 10 г., което се лекува в СБАЛИПБ гр. София.

За първи път тази година е констатиран 1 болен от ламблиоза/чревна инфекция/, при нито един за предходната седмица. Заболелият е мъж на 46 г. от Перник и се лекува амбулаторно в дома си.

През миналата седмица е установен и 1 болен от ентероколит, при 2 за предходната седмица. Заболелият е мъж на 76 г. от Брезник. Той се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

През периода са констатирани и 2 заболели от лаймска борелиоза, при 1 за предходната седмица. Заболелите са мъже на 47 и 67 г. от Перник и се лекуват в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник.

Установен е и 1 заболял от скарлатина, при също 1 за предходната седмица. Заболяло е дете на 5 г. от с. Драгичево, което посещава детската градина в Драгичево. То се лекува амбулаторно от личния си лекар.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 136 проверки. От тях 57 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене.

И през миналата седмица здравната инспекция продължи да извършва мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 102 проби с питейна вода от различни населени места. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че до момента не са констатирани отклонения от изискванията за качеството.

