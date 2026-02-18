Над 60 души спасени от инфаркт с тромболиза в Перник

Над 60 души вече са спасени в МБАЛ „Рахила Ангелова“ чрез метода тромболиза. Това е най-модерното към момента лечение за изхимични инсулти в света и води до пълно възстановяване след преживян инсулт.

При първи симптоми на инсулт да не се губи време и да се посети болницата в рамките на часове. Ако човек се забави прекалено дълго, методът може е да не проработи.

Началникът на Неврологията в Перник доктор Даниела Стойчева казва, че инсултът не боли, но предупреждава тихо и е важно да чуем симптомите навреме.

Част от симптомите са изкливявне на лицето, изтръпване, слабост на ръка или крак, силно главоболие, което не се повлиява от лекарства, говорни нарушения, силен световъртеж. При подобни симптоми, доктор Стойчева препоръчва хората да дойдат веднага в Спешно отделение, където при установен инфаркт ще им бъде направена тромболиза и не само ще бъдат спасени, но и напълно възстановени без последствия.

Лекарката предупреждава, че инсултът се подмладява с годинитие – все повече се проявява при хора между 45-50 годишна възраст.