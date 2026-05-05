Над 70 декара са свлачищата в общините Брезник и Трън

Общо 72,23 декара площи са засегнати от свлачища в общините Брезник и Трън. Това става ясно от доклад годишен доклад на „Геозащита Перник” ЕООД за 2025 година, предaва Zapadno.com.

На територията на община Трън са регистрирани 13 броя свлачища с обща площ 40,86 декара, от които 5 броя са стабилизирани, 7 броя са в потенциално състояние и 1 броя е в активен стадий. През 2025 година в общината няма новорегистрирани свлачища. На територията на Трънско е наблюдавано едно свлачище чрез геодезически измервания.

На територията на община Брезник регистрираните свлачища са 6 броя с обща площ 31,37 декара, от които 2 броя са стабилизирани и 4 са в потенциално състояние. Стабилизираните свлачища в Брезнишко заемат обща площ 2,70 декара, които попадат в регулацията на селища.

Едно от потенциалните свлачища попада в регулацията на селище и заема площ 0,15 декара. Останалите три потенциални свлачища са обща площ 28,52 декара и попадат в землища и пътища.