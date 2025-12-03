Над 7800 пенсионери в Пернишко ще вземат коледни добавки

Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември, съобщи директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Перник Иво Пушев.

Изплащането на пенсиите през декември тази година чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще завърши на 19 декември (петък). Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември тази година дните 31 декември 2025 година и 2 януари 2026 година са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева, пише Zapadno.com.

Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 година, е в размер до 638 лева включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души. Право на добавка на територията на област Перник имат малко над 7 800 пенсионера.

На 2 декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).