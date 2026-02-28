Най-добрите състезатели с награди на Тодоровден, Бобан Здравкович пя в Бегуновци

Наградиха победителите в различните категории в състезанията за Тодоровден в брезнишкото село Бегуновци, предаде Zapadno.com. Програмата продължи повече от плануваното време, а битката между конете бе зрелищна за публиката. Гвоздеят в програмата беше концертът на сръбския певец Бобан Здравкович. Преди него се изявиха Яна Кирилова и Янислав Георгиев към народно читалище „Иво войвода-1928“ в село Долна Секирна.

Коне от София, Видин, Червен бряг и други населени места взеха участие в традиционните кушии за Тодоровден в пернишките села Люлин и Големо Бучино. Стотици се събраха в местността „Манастира“, която се намира между двете села, за да наблюдават кушиите.

Празничната програма започна още 9 часа сутринта с водосвет и ритуално захранавне на конете. За първи път в традицията за Тодоровден усилията и организацията обединяват две села. Тази година в проявата участваха чистокръвни, полукръвни и местни бегови коне. Имаше и надтегляне с тежковози, разделени в няколко теглови категории — от 500 кг до 900 кг. По време на Тодоровден се състоя и конкурс за най-красив тежковоз, най-малък ездач, най-гиздав кон и най-добре оборудван тандем.

Наградният фонд, осигурен от организаторите от двете села с помощта на много спонсори, както и чрез лични дарения от жителите на населените места, възлиза на над 10 000 евро.

Тодоровден в Радомир бе отбелязан по традиция с конни надбягвания. Те се проведоха над бензиностанцията на входа на града . Много радомилци и гости се събраха на терена край пътя от Перник, за да наблюдават състезанието. Преди старна отец Александър Стоев отслужи водосвет за здраве, а кметът Кирил Стоев даде старт на проявата.

Кушиите се проведоха в четири категории — чистокръвни коне, полукръвни коне, каруцарски коне и каруци. Най-добрите участници бяха отличени с награди, които връчи кметът на общината Кирил Стоев. Спечелилите първите места в категориите получиха грамоти, парични награди и по един венец чесън лук, а за конете имаши торба със зоб.

За доброто настроение на присъстващи и състезатели се погрижиха организаторите от общината като сред изпълнителите бе и популярният певец от Перник Антонио Симеонов.

В състезанията по надбягване в Бегуновци на първо място се класира Беатрис Данчева с коня Хугър от село Глоговица. Второ място бе отредено за Радослав Найденов от Сливница, който участва с кон Латерна от Брезник. На трето място се класира Олег Илиев с кон от село Непразненци.

В състезанието по надтегляне с тежести до 600 килограма на първо място се класира конят Роки на Георги Веселинов от село Осиковица. На второ място е конят Араб на Любо Каменов от село Видраре. На трето място се класира Петър Славчев от Брезник с коня Аркад.

В категорията по надтегляне с тежести над 600 килограма на първо място се класира конят Буби с 1 минута и 59 секунди. На второ място се класира конят Дени с 2 минути и 15 секунди. На трето място с по-нисък товар се класира кон Роки с 54 секунди.

Честването на Тодоровден ‘2026 в Бегуновци се организира със съдействието на Община Брезник, фирма „Сани – Конс“ – Перник, земеделски производител Росен Огнянов от Брезник, фирма „АИС Форест“ – Кошарево, кравеферма „Дива Фарм Груп“ – Слаковци, фирма „Бортон“ – Перник, земеделски производител Евтим Антов от Кошарево, доктор Лъчезар Методиев – стоматолог от Перник, земеделски производител Стефан Стаменов от Бегуновци. Събитието в Бегуновци е съвместна инициатива между Община Брезник, кметството на селото и местното народно читалище „Просвета-1922“. Медиен партньор е информационният сайт Zapadno.com.