Наказание за „героизма“ на насилниците трябва да има

ГОЛЯМ БАБАИТЛЪК – ТРИМА С ЮМРУЦИ СЕ НАХВЪРЛЯТ НА ЕДИН, пребиват го и изчезват с автомобил. За грозния случай полицаите научават от сигнал, постъпил от ЦСМП. Медиците алармирали за пострадало от юмручна разправа момче на 16 години, което е със счупени лицеви кости. Униформените бързо пипнали тримата насилници и тепърва ще изясняват причините за насилието над тийнейджъра.

Каквито и да са те, наказание за „героизма“ на насилниците ще има. Каквото и да е то, дали ще има то ефект, е друг въпрос. Човек се пита обаче какви все пак трябва да са мотивите, та трима вкупом да се нахвърлят върху по-малкото момче и да го потрошат в буквалния смисъл на думата от бой. И не питайте от къде се ражда тази агресия – напоследък животът ни поднася горчив урок в това отношение.

Визираме резултатите от агресията на провокаторите, проявена при първия най-голям протест в столицата. Щото може да не харесваш един или друг политик, една или друга партия, една или друга политика, но всяко нещо трябва да е в рамките на позволеното.

Другото е престъпление! А страшното е, че и в станалото в Перник, и в станалото в столицата главните герои са млади хора! Нека си помислим кое поражда подобно поведение. И дали ние, по-възрастните не даваме лош пример.

ВСЕ ГОВОРИМ ЗА ВНИМАТЕЛНО ШОФИРАНЕ, ама инцидентите по пътя са ежедневие. Тези с пострадали пешеходци – също. И няма кой знае какво значение дали потърпевшият е дете или възрастен. Болката е една и съща. Разликата е основно в това, че детето се оправя по-бързо от пострадал възрастен човек. Какъвто е случаят в Брезник, където на оживено кръстовище е ударена 84-годишна старица. И както в много случаи става, виновникът напуснал мястото на инцидента.

Но както рядко се случва – виновникът сам се явил в местното районно управление и си признал вината за станалото. Слава Богу, според направените бързи тестове, 65-годишният шофьор е бил трезвен, нямало наличие и на дрога в кръвта му. Та му предстои да обясни как точно е станал инцидентът, да си понесе и наказанието.

А за пострадалата старица – дълги месеци, в които трябва да лекува счупената си китка и останалите травми, резултат от „целувката“ с возилото. Но няма как да не адмирираме проявената отговорност от виновника за ПТП-то, щото не всеки ден някой причинил катастрофа с пострадал сам си признава вината.