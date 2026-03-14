Намаляха значително болните от грип и варицела, твърди РЗИ

Значително са намалели заболелите от грип и остри респираторни заболявания /ОРЗ/ в община Перник. През изминалата седмица са регистрирани 68 болни от ОРЗ, при 89 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 103,34 %ОО, при средна за страната 71,14 %ОО към 09.03.2026 г. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

По-малко са и болните от заразни заболявания. През седмицата са констатирани 13 заболели, без Грип и ОРЗ, при 15 за предходната седмица.

Почти наполовина по-малко са и болните от варицела. През седмицата са установени 5 заболели, при 9 за предходната седмица. Заболелите са деца, които са от община Перник. Най-много са тези във възрастовата група 10-14 г.-4 и 5-9 г.- 1. Засегнато е само ОУ „Св. Иван Рилски“-Перник. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Два пъти повече са заболелите от чревни инфекции. През седмицата са регистрирани 6 болни от ентероколит при 3 за предходната седмица. Заболелите са в следните възрастови групи: 1 – 4 г. – 1; 5-9 г.- 1; 40 – 44 г. – 1; 55-59 г. -1; 60 – 64 г.- 1 и над 65 години-1. Болните са от общините Перник и Брезник. Те се лекуват стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“- Перник и СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ -София.

През седмицата е констатиран 1 болен от хепатит С, при нито един за предходната седмица. Заболелият е мъж на 39 г. от Перник. Той се лекува стационарно във Второ вътрешно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ -Перник.

За периода е установен и 1 болен от лаймска борелиоза, при нито един за предходната седмица. Заболяла е жена на 42 г. от Перник. Тя се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

От здравната инспекция увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Няма заболели от контактните.

През изминалата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 20 проверки. От тях 3 са свързани с проверки относно спазване забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 36 проби от питейната вода в различни населени места на региона. Целта е да се установи дали тя отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че за сега не са констатирани отклонения от установените изисквания.