Намаляха повикванията и амбулаторните прегледи в региона

На 231 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 11 по-малко в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник- 149, което е с 1 повече в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир-45, което е с 1 повече от предходната седмица. В Трън- 21, което е с 1 по-малко от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 141, амбулаторни прегледа, което е с 8 по-малко от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Радомир- 41, което е с 6 по- малко от предходната седмица. Следва Трън-40, което е с 14 по-малко от предходната седмица. Брезник- 37, което е с 4 по-малко от предходната седмица.

Добрата новина е, че продължава да намалява броят на ухапаните от кърлежи в региона. През изминалата седмица 5 жители на областта са потърсили помощ във филиалите на ЦСМП, заради ухапване от кърлеж. Най-много са ухапаните в Брезник – 3, което е с 2 повече от предходната седмица. Следват: Трън- 1, което е с 4 по-малко от предходната и Радомир-1, което е с 1 по-малко от предходната.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 90,, което е с 27 по-малко от предходната, сред тях няма пациенти с CОVID-19.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 6 пътно-транспортни произшествия в Перник. От тях 3 са в Перник, 2 в Радомир и 1 в Брезник. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализът за изминалата седмица показва, че са намалели както повикванията на спешния телефон, така също и амбулаторните прегледи. Транспортираните до болницата също са намалели. Това означава, че сезонните вирусни инфекции постепенно се преодоляват. Добрата новина е, че усложненията при заболелите са много по-малко, затова и амбулаторните прегледи са спаднали.

Повечето от транспортираните до болницата пациенти са с хронични заболявания и с оплаквания, породени от високите температури. Другата добра новина е, че продължават да намаляват ухапаните от кърлежи в региона. Това е доказателство, че общините в региона са предприели необходимите мерки за косене на тревните площи и третирането им срещу комари и кърлежи. Все пък, съветвам родителите, които имат малки деца, да избягват да ги разхождат в тревните площи или децата да са добре облечени и обути“, напомни д-р Симеонов.

Силвия Григорова