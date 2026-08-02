Направиха близо 40 проверки за тютюнопушене в област Перник

Общо 39 проверки са извършени в област Перник относно спазване забраната за тютюнопушене. Проверките са извършени в периода 20 – 26 юли, съобщават от Регионална здравна инспекция-Перник.

15 от проверките са извършени от служители към дирекция „Надзор на заразните болести“. Инспекциите са направени в лечебни заведения.

Други 24 проверки са извършени от служители от отдел “Държавен здравен контрол” към дирекция „Обществено здраве“ в регионалната здравна инспекция. Проверките на забраната за тютюнопушене са били в закрити обществени места.