Напразнувахме се, омръзнахме си… Перничанка наръга мъжа си с нож

Перничанка наръга мъжа си с нож. Инцидентът е станал в празничните дни, съобщава МВР.

55-годишен перничанин е станал жертва на домашно насилие. Мъжът бил намушкан от 51-годишната си съпруга с нож, в резултат на което е получил лека телесна повреда. След преглед в болнично заведение е освободен за домашно лечение.

Жената е задържана за 24 часа, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.

24-годишен перничанин пък е задържан за домашно насилие спрямо 45-годишната му майка. Младежът й нанесъл удар с юмрук в областта на устата.

Работата и по този случай продължава.