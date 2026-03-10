Насилието не спира: 22-годишен преби бременната си приятелка в Перник

22-годишен перничанин е задържан за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.

На 8 март в двора на пернишко училище е бил нанесен побой на 25-годишна перничанка от 22-годишен мъж, с когото имала връзка.

Жената е удряна основно в областта на главата. Извършено ѝ е освидетелстване, при което е установено, че е бременна.

Образувано е бързо производство и след доклад в прокуратурата 22-годишният е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в съда за постоянното му задържане. Работата по случая продължава.