Националният телефон на „ВиК“ вече е с допълнителни възможности

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник уведомява своите клиенти, че от днес, 30 март 2026 г., националния телефон на дружеството е с допълнителни възможности. Само с едно позвъняване на 0700 16 751 – единният телефон на „В и К“ – Перник, който свързва абонатите с Центъра за обслужване на клиенти – те ще имат възможност да получат бърза и адекватна помощ от различни служители на дружеството. Ако искат да съобщят за авария ще се свързват директно с диспечерите на „В и К“ – Перник. Ако искат да подменят водомера си, могат да се обадят направо на служителите от „Водомерен сервиз“. При нужда от юристи – ще се свързват с Юридическия ни отдел, а ако имат нужда да проверят сметката си – ще се свързват с отдел „Продажби“, като задължително ще трябва да подготвят предварително своя абонатен номер, за да могат да бъдат обслужени. Центърът за работа с клиенти на дружеството, също е с бърз достъп за клиентите на „В и К“-Перник, както и ако някой абонат иска да си заяви среща с ръководството на дружеството – може да го направи чрез 0700 16 751 като се свърже с телефонния оператор.

„Правим уточнението тук, че разширихме възможностите на телефонната си централа, така че да могат повече наши клиенти да получават своевременно обслужване по едно и също време, както и да се свързват с различните отдели на „ “ – Перник, за да получават нужната помощ. Опитваме се да превърнем „В и К“ – Перник в модерно комунално дружество, което има своя „Център за обслужване на клиенти“ и може да отговори на повишените изисквания на своите абонати. Разговорите ще се записват, така че призовавам клиентите ни да продължават да спазват добрия тон, както и до сега“, заяви Стоян Цветанов, управител на „В и К“ ООД -Перник и допълни, че един от основните приоритети на неговия екип е да продължава да работи за подобряване на комуникацията и обслужването на клиентите. Ето защо от днес единствената връзка с „В и К“ – Перник ще бъде чрез националния телефон 0700 16 751. Останалите директни телефони, известни на абонатите, вече няма да бъдат актуални, така повече няма да има оплаквания, че някой от служителите на „В и К“ не отговоря на обажданията.

„Призовавам клиентите ни да бъдат снизходителни към диспечерите на дружеството, които са на „първа линия“ когато има авария. Трябва да ги уверя, че те винаги вдигат телефона, никога не отказват информация и са съпричастни с неудобството, което причиняваме на нашите абонати, когато заради отстраняване на авария се налага спиране на водоподаването. Смятам, че оптимизирането на работата на аварийните екипи, бързата реакция на диспечерите и публикуването на съобщения за всяка повреда на сайта на дружеството, помага в комуникацията ни с клиентите и те са максимално информирани. Благодарение на усилията на техническите и аварийните ни екипи, по-добрата организация на работата и бързото и адекватно отстраняване на повредите във водопроводната мрежа, вече наблюдаваме намаляване на броя на авариите в града. Въпреки това голяма част от водопроводната мрежа, която се обслужва от „В и К“ – Перник, е на повече от 80 години, на места е в труднодостъпни планински терени, и няма как авариите да изчезнат изведнъж с магическа пръчка“, каза още Стоян Цветанов.

Оптималното използване на телефонната централа на „В и К“ – Перник ще позволява при голяма авария, която засяга водоподаването на над 50% от абонатите, вече да се записва гласово съобщение, което да информира клиентите на дружеството както за наличието на повреда във водопроводната мрежа, така и за времето, необходимо за отстраняване на аварията.

„В и К“ – Перник информира своите абонати, че работи активно по отварянето на Център за обслужване на клиенти на дружеството – „на едно гише“, в който всички абонати ще получават необходимата помощ и услуги бързо и на място.