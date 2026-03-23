Наша студентка в Нидерландия: Там за 5 евро мога да си купя 2 кг домати, а у нас 1 кг

Скок на цените на храните на едро у нас – това отчитат от Комисията по стоковите борси и тържищата. А какво се случва със сметките ни в магазина. И стигна ли поскъпването от колонката на бензиностанцията – до щанда?

От магазин в хасковското село Крепост пазаруват както хора с възможности, така и такива, които разчитат на помощи. Но и едните и другите плащат на касата с усещането, че всичко е поскъпнало

“Kaквото виждате тука, всичкото е скъпo. Нещо ужасно е. Гледаме най-евтиното примерно – вафлички, хляб… Лишаваме се от много неща“, коментират клиенти пред Би Ти Ви.

Според собственика на обекта Белгин Местанова цените, на които стоките влизат в магазина, пълзят нагоре от началото на годината, като най-осезаемо е увеличението при плодовете и зеленчуците.

Цената на доматите шокира Сизен Местанова, която учи и работи в Нидерландия.

„В България всъщност е доста по-скъпо отколкото в супермаркетите там. Има с около евро-евро и няколко цента разлика, което не е малко. Вчера отидох да си купя един домат, да си го ръфам – ей така на обяд, и килограмът беше 5 евро, което мен много ме притесни. В Нидерландия за 5 евро мога да си купя 2 кг домати от турските магазини, със същото качество. Крема сирене , понеже аз доста консумирам – тук на всеизвестната, хубава марка е с около 1 евро по-високо. Тук е 3, там е 2 евро – грубо казано“, посочва Сизен.

„Всяка седмица е с увеличение, почти всяка седмица, всичко се закръгля. Само хляба и млякото е на същата цена както си беше, друго всичко се увеличава“, казва Цвета Атанасова – продавач.

В Гълъбово, на пазара, където според местните е най-евтино, срещаме 70- годишния Георги Вълчев. И според него е всичко е поскъпнало.

„На кое няма покачване. Аз не съм чул и не съм видял някой човек да каже, че няма покачване, то се чувства. Върви плавно, постоянно нагоре, горе тия хора не ги интересува нищо“, казва той.

Според Сашо Иванов, стоките скачат заради горивата.

„Горивото, като се увеличи, всичко се увеличава. Не е от търговците, той купува домата на 2 евро – колко да го дава“, пита той.

Масово хората в Гълъбово се лишават.

„Вместо да купя 20 яйца, купувам 10 яйца. Ако купя 1 кг месо, ще купя половин. Вчера например, купих половин килограм кайма, каймата 013 лева килограма. Това е положението, джобът ми е празен“, коментира Стела.

„Не закусваме, обяд, вечеря една тънка. Това е лишението – в храната. Не от дрехи, ние се лишаваме в храната вече“, посочва Сашо Иванов.