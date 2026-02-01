Наша ученичка спечели първо място сред 4000 творби

Ученичка от Перник получи грамота и персонална награда за стихотворение от Националният детски конкурс „Детство мое, красиво и вълшебно“, организиран от Държавна агенция за закрила на детето.

Никол Найденова Веселинова от VI „Б“ клас на VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ бе наградена заради стихотворение, отличено с първо място сред над 4000 постъпили творби.

Тържествената церемония бе НДК. Никол получи наградата си от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и заместник-министъра Иван Кръстев.

На официалното събитие за първи път беше представен първият български хуманоиден робот на име Робърт, който отговори на няколко важни за учениците въпроси и поздрави децата с прекрасен танц. Забележителното постижение беше представено от своя създател.

„Благодарим ти, Никол, за достойното представяне! Желаем ти безспирно творческо вдъхновение и още много успехи!“, пишат в социалната мрежа от училището.