Наши Бони и Клайд заработиха 5 бона като „ало“ измамници

Момиче на 16 години и младеж на 20 години са били задържани като участници в телефонна измама, съобщиха от полицията в Перник.

Оттам допълват, че на 7 март около обяд е бил подаден сигнал от 34-годишен мъж, който информирал, че самотно живеещата му баба, на 85 години, е станала жертва на телефонна измама.

Внукът съобщил, че баба му била заблудена, след като получила обаждане от жена със скрит номер, която казала, че той е пострадал и е нужна голяма сума пари за извършване на операция.

Телефонните измамници държали жената на линия повече от 20 минути, като я увещавали, че това е единственият начин да спаси внука си. Възрастната жена събрала всичките си спестявания в размер на 2560 евро. Накарали я да постави парите в плик и след това да ги хвърли през терасата.

Служителите на Първо районно управление (РУ) бързо установили младеж на 20 години и момиче на 16 години от Перник, които били в ролята на „мулета“ и които взели парите, за да ги предадат по веригата, уточниха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Задържани са за до 24 часа с полицейска мярка и работата продължава в рамките на образуваното досъдебно производство по установяване на поръчителите.

Това е вторият случай на телефонна измама в Перник. В края на месец януари жена на 89 години от Перник също стана жертва на такъв вид измама. На телефона ? се е обадил мъж, който се е представил за служител на МВР. Той представил версията, че е била извършена крупна кражба и е необходимо нейното съдействие, с което ще бъде предотвратен друг подобен обир.

Мнимият полицай ? обяснил, че тя трябва да даде всичките си налични пари, да ги сложи в торба и да ги предаде на служителка на МВР. Тогава 89-годишната успяла да събере сумата от 6000 лв. и около 3200 евро, които предала.