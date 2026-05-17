На върха на Ерулска планина качиха огромно българско знаме

10-метров български трикольор е бил качен на най-високия връх в Ерулска планина, предаде Zapadno.com. Инициативата е на суровакарската група към народно читалище “Големи връх-2025” в Долна Секирна. Развяването на българския трибагреник е било съчетано с поход.

Сборният пункт е бил в брезнишкото село Станьовци. От населеното място към връх Големи връх са се отправили 17 човека, сред които и 7 деца.

Планинският първенец е изкачен за около 2 часа, а престоят на него е продължил 20 минути. Освен развяване на знамето, на пирамидата на върха са били изрисувани цветовете на трикольора.

Слизането е продължило около половин час, с отбиване на Ерулския манастир “Света Троица”. “Хапнахме и играхме игри с децата, хвърляне на копие, планинско ориентиране, за да си намерят наградите, на криеница, открадни си балонче. Беше много забавно”, сподели Светла Маринова от народно читалище “Големи връх-2025”.