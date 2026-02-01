На граничния пункт „Стрезимировци“ вече могат да преминават камиони

Движението на товарни автомобили през граничен контролно-пропускателен пункт „Стрезимировци“ и останалите пунктове между България и Сърбия е възстановено, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

В продължение на 5 дни продължи блокада на граничните пунктове от сръбска страна заради правилото професионалните шофьори от трети страни да могат да пребивават в Европейския съюз само 90 дни в рамките на 180 дни.

От сръбска страна се пропускаха само леки автомобили и се правеше изключение за някои камиони със специални товари.

Блокадата започна в неделя срещу понеделник и обхвана и граничните пунктове с Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония, където шофьор на товарни автомобили протестираха.