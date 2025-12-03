На зимен режим: Брезник вече има по 2 часа повече вода

В Брезник има вода по два часа повече на ден. Това се случва след промяна в графика за водоподаване към града, който се изменя със заповед на кмета на община Брезник Васил Узунов, предаде Zapadno.com.

От вчера вода към потребителите ще се подава в интервалите от 5:30 до 10:30 часа и от 17:30 до 22:30 часа или общо с 2 часа повече от сегашния режим. Нивото на питейния язовир „Красава“ се е повишило с 80 273 кубически метра за периода 24 ноември – 1 декември.

Към вчерашния ден във водоема е имало 833 373 кубически метра вода при пълен обем 2 975 000 кубически метра. Нивото се е покачило след напоителните дъждове от последните дни.

През изминалите почивни дни (29 и 30 ноември) за първи път от много време брезничани имаха вода по цял ден.