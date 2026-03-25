На над 7000 работещи пернишки пенсионери ще преизчислят пенсиите

Териториалното поделение на НОИ в Перник ще преизчисли служебно пенсиите на 7 114 работещи пенсионери. Общият брой на пенсионерите в област Перник към 1.01.2026 г е 39 935 човека. Това информира директорът на ТП НОИ-Перник Иво Пушев.

Той поясни, че в изпълнение на взетото решение по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година. Необходимите средства за изплащане на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат преведени от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.

НОИ ще изплати допълнителна сума към пенсията на над 1,6 млн. пенсионери заедно с пенсиите за април 2026 г.

По последна информация общият брой на пенсионерите, на които се изплащат пенсии от ДОО, е 2 070 258.