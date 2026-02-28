На Тодоровден в Бегуновци: Зрънчо за децата, овес за конете

20 чувала с овес и 160 пакета с царевични пръчици „Зайо-Байо“ са подготвени на сцената на стадиона в брезнишкото село Бегуновци, където днес се отбелязва Тодоровден, предава Zapadno.com.

Две скари, палачинки, гофрети, напитки, пуканки, захарен памук, стоки за бита и балони са разположени от местни и приходящи търговци. Екипи на Районно управление-Брезник са на терен и следят за опазване на обществения ред. За улеснение на гостите са поставени указателни табели накъде се намира стадионът.

Честването на Тодоровден ‘2026 в Бегуновци се организира със съдействието на Община Брезник, фирма „Сани – Конс“ – Перник, земеделски производител Росен Огнянов от Брезник, фирма „АИС Форест“ – Кошарево, кравеферма „Дива Фарм Груп“ – Слаковци, фирма „Бортон“ – Перник, земеделски производител Евтим Антов от Кошарево, доктор Лъчезар Методиев – стоматолог от Перник, земеделски производител Стефан Стаменов от Бегуновци.

Тази година за I, II и III място в три категории са подготвени купи и медали за всички победители.

Събитието е съвместна инициатива между Община Брезник, кметството на селото и местното народно читалище „Просвета-1922“. Медиен партньор е информационният сайт Zapadno.com. Тази година празникът ще се проведе за пети път откакто е възстановен.