На трудовата борса в Перник се търсят счетоводители, водопроводчици, автобояджия…

За пръв път от началото на тази година през изминалата седмица предлаганите свободни работни места на трудовата борса в Перник се увеличиха, макар и само с 2 и станаха 42. Другата добра новина е, че и свободните работни места за безработни с висше образование също се увеличиха, макар и само с 1 и станаха 9.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенисти, бояджия на МПС, химици, общи работници, медицинска сестра социални дейности, медицински сестри, контрольори по редовността на пътниците, обслужващи бензиностанция/ газостанция, водопроводчици/външни водопровод и канализации/, анализатор банка, международни шофьори, шивач, помощник- възпитател, автомонтьори, организатор дейност, специалист с контролни функции сглобяване и монтаж, монтажник на изделия от метал, обслужващ магазин, шофьор на автобус, маникюрист, разносвач, окачествител на продукти, счетоводители, машинен оператор поцинковане на метал, обслужващи работници промишлено производство, учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас.

Практиката показва, че през зимния сезон предлаганите свободни работни места намаляват, но в сравнение със същия период на 2025 г, през настоящата 2026 г спадът им е по-голям. Добрата новина е, че през третата седмица на януари те се увеличиха, макар и само с 2, а свободни места за хора с висше образование- с 1.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в обслужващите дейности, след тях за производството.

И през отминалата седмица се запазва тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 33 свободни места и 9 за безработни висшисти.

Силвия Григорова