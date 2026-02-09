На трудовата борса в Перник се търсят шивачки, счетоводители, водопроводчици…

Втора поредна седмица, от началото на годината, предлаганите свободни работни места на трудовата борса в Перник се увеличават. През изминалата седмица те станаха с 4 повече и достигнаха 46. Другата добра новина е, че и свободните работни места за безработни с висше образование също се увеличиха, макар и само с 2 и станаха 11.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенист, бояджия на МПС, химици, общи работници, медицинска сестра социални дейности, контрольори по редовността на пътниците, международни шофьори, водопроводчици/външни водопровод и канализации/, шивачи, автомонтьори, монтажник на изделия от метал, обслужващ работници промишлено производство шофьор на автобус, маникюрист, разносвач, окачествител на продукти, счетоводители, машинен оператор поцинковане на метал, учител по английски език, оперативен счетоводител, училищен психолог, монтажник на мебели от дърво, машинен оператор обработка на метал/метални изделия, готвач в заведение за бързо хранене, машинен оператор фармацевтични продукти, техник-механик, психолог, магистър-фармацевт, трудов медиатор, ерготерапевт.

Традиционно през зимния сезон предлаганите свободни работни места намаляват. Добрата новина е, че втора поредна седмица те се увеличават, макар и с малко. Но, в сравнение със същия период на 2025 г, предлаганите в момента работни места са по-малко. Прави впечатление, че предлаганото трудово възнаграждение, с влизането на еврото, се увеличи. Предлаганата заплата за международни шофьори стартира от 1500-2000 евро. Не такова е предложението за химик-777 евро. Някои работодатели подхождат по-разумно- определят възнаграждението по договаряне.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в обслужващите дейности, след тях за производството.

И през отминалата седмица се запазва тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 35 свободни места и 11 за безработни висшисти.