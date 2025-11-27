На 200 повиквания са се отзовали спешните медици в Пернишко за седмица

На 200 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 12 по-малко в сравнение с предходната.

Най-много отново са приетите повиквания в Перник- 136, което е с 5 по-малко в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир- 24, което е с 13 по-малко от предходната седмица. В Трън са 15, което е с 1 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 87 амбулаторни прегледа, което е с 35 по-малко от предходната. Най-много през миналата седмица отново са били прегледаните пациенти във филиала в Радомир- 31, което ще рече със 7 по-малко от предходната седмица. Следват филиалите в Трън- 27, което е с 5-по-малко от предходната седмица и Брезник- 26,което е с 15 по-малко от предходната седмица.

Добрата новина е, че и през изминалата седмица спешните медици не са установили нито един заболял от коронавирус в региона по време на прегледите.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 81, което е с 11 по-малко от предходната седмица.

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали на 7 пътно-транспортни произшествия. От тях 5 са в Перник и в Радомир и Трън по 1. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализирайки работата на спешните екипи през изминалата седмица, става ясно, че е намалял както броят на повикванията на спешния телефон 112, така и на амбулаторните прегледи. Добрата новина е, че по-малко са и транспортираните до болницата пациенти. Най-големия процент от тях са хронично болни, които са подценили първите симптоми на появило се респираторно заболяване, което се е изострило или пък са опитали да се самолекуват. Въпреки добрите новини, не трябва да забравяме, че сме в периода на активното разпространение на острите респираторни заболявания.

Въпреки че, според епидемиолозите за грипна епидемия можем да говорим едва през втората половина на декември и началото на януари, това не гарантира, че няма да се разболеем от респираторни инфекции, при появата на нови щамове в страната. Затова съветвам хронично болните и възрастните хора да бъдат предпазливи, да поддържат стриктна хигиена и да избягват контактите с хора, които имат грипоподобни симптоми, за да се предпазят от вирусни заболявания“, поясни д-р Симеонов.

Силвия Григорова