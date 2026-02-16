На 22 февруари: Всички чревоугодници на фестивала „Зимни Трънски гозби“

Над 20 различни апетитни ястия, направени от домашни, органично отглеждани продукти от местни производители ще бъдат наредени на шведска маса в трънското село Ярловци. Вкусотийте са част от фестивала Зимни Трънски гозби, който ще се проведе на 22 февруари.

Присъстващите могат да опитат трънски баници, домашни погачи, клин чорба, зимни разядки, кавърма с туршия, вариво, пития, спържа, бульон-трезве, супа с орехи, пърженица, тиквеник, торта „Добуш“, пупулета и много други деликатесни и малко познати, характерни само за този самобитен край гозби.

„Пригответе се за бутиково събитие, на което отново ще бъдат представени типични традиционни готвени ястия от Трънския край, характерни този път за зимния сезон. Този път наш домакин ще бъде село Ярловци, където в уютна и топла битова къща заедно ще се насладим на характерните за зимата трънски гозби, пред камината“, съобщават организаторите Трънски гозби, Трънско туристическо дружество и Сдружение България за Трънско.

Събитието ще започне в 13.30 часа. Майсторите готвачи ще представят тънкостите на приготвените специално за присъстващите рецепти.

„Тази година ще ви запознаем и с посрещането на обичая „Сирни Заговезни“ в нашия край. Ще усетим отново магията на връзката със селската земя и природата. Приготвили сме за вас демонстрация на печене на селски хляб и други ястия в подница на жар в истинско селско огнище, ламкане на яйца и пробване на различни зимнини, характерни за нашата кухня“, казват още организаторите.

Цената за участие в дегустацията е 25 евро на участник, за деца под 7 години е безплатно. Напитките също се плащат отделно.