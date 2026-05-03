Незрящият перничанин Иван Янев стана депутат заедно с кучето Роувър

241-ият депутат няма да внася законопоректи, но има най-важното призвание – да помага. Така беше представен Роувър – кучето-водач на депутата от „Прогресивна България“ Иван Янев в ефира на bTV.

„Спират ни хората по улиците, в метрото и в градския транспорт. И други хора с кучета говорят на своите кучета, че са се запознали с нас„, с усмивка започна разговора Иван Янев, а плътно до стола му в студиото бе легнал и Роувър.

„Роден съм в Перник, иначе съм от Батановци. Така се стекоха нещата, че след детска игра с метална скоба и прашка едното ми око пострада. Не знам какво се обърка чисто медицински, но се разболя и другото око. Претърпях много операции и лежане в болници – в София и в Москва„, разказа депутатът. И продължи:

„Отидох в училището за деца с изостанало зрение. Беше трудно. После срещнах и моята съпруга, с която имаме две дъщери. Защитих дисертация. Автор съм и на няколко книги по художествена литература. Първата написах през 2009 г. – книга игра. 7-8 години след това започнах да пиша романи и разкази.

Имам една магистратура и по творческо писане. Това е нещото, което ми дава голямо успокоение, защото светът там – който описвам и рисувам – е моят свят, с моите правила.

Разбира се, сега, ще имам по-малко време за това. Но това, което предстои, дава реалната възможност всичко, за което съм работил през всичките тези години, да се отрази реално на качеството на живот на хората„, уточни депутатът от „Прогресивна България“.

На въпрос кое ще е първото, в което ще концентрира вниманието си, Иван Минев отвърна така:

„На първо място много от нещата, които улесняват достъпността, нямат нужда от средства. Те са въпрос на организация и манталитет.

Когато се изпълняват ремонти и нови обект, трябва да се спазват още на ниво обект постановките за достъпност. Новите автобуси и тролеи в София имат аудио системи – но някои са намалени до степен да не се чуват, а други се изключват. Това трябва да бъде променено. Не само незрящите хора трябва да се ориентират, но и възрастните хора, и гостите на София.“

И уточни нещо много важно, което вече е факт: „Колегите от администрацията в НС полагат големи усилия да направят средата достъпна и за мен. Пултът за гласуване, например, вече е пригоден с тактилни маркери, обозначение на трита вида гласуване, а срещу всяко гласуване има браилов надпис.

Най-важната достъпност вече е направена, предстоят и още подобрения.

„Това е вече в сферата на влияние на Роувър. И с него заедно ще бъдем защитници на животните. Да се измъчват животни и да се поставят в ситуация, неприемлива, показва и на какво ниво на развитие и цивилизованост сме.

Като ново място, нормално е в началото Роувър да бъде по-възбуден, търси нови аромати, души. Когато отидохме в пленарната зала легна под банката и даже заспа. Но той в мое лице има един партньор, който веднага се намесва, ако започне да издава характерните за спящо куче звуци„, завърши с усмивка депутатът.