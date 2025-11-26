Нелегален се прави на такси в Перник, спипаха го на „Хумни дол“

Перничанин е задържан за нерегламентиран превоз на пътници. Снощи, около един час преди полунощ, на пътен възел „Хумни дол“ бил проверен таксиметров автомобил „Дачия“, управляван от 26-годишен перничанин.

Органите на реда установили, че шофьорът не притежава лиценз за извършване на такава дейност. Задържан е за до 24 ч. по Закона за МВР и е образувано бързо производство.

Нерегистриран автомобил е установен от служители на РУ – Радомир. Вчера, около 16:50 ч., на ул. „Раковска“ бил проверен лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 65-годишен радомирец.

Полицаите установили, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред в Р. България. Мъжът бил задържан за до 24 ч. и е започнато бързо производство.