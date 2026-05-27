Неотложният кабинет се мести в пернишката болница от 1 юни

Неотложният кабинет в Перник, който в момента е в Медицинския център, ще бъде преместен от 1 юни в сградата на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“. Това съобщи управителят на Медицинския център д-р Адриан Симеонов, който началник на детското отделение в болницата, за БТА.

Кабинетът се посещава от пациентите в извънработното време на личните лекари, през почивните дни или в късните часове на денонощието.

Д-р Симеонов уточни, че неотложният кабинет ще се помещава в бившето кожно отделение с цел да бъдат улеснени нуждаещите се от консултация хора. Помещенията са на партера на болницата и са по-близо до спешното отделение, като по този начин ще се спести излишното разкарване на пациентите.

„Целта е пресявката на пациентите да преминава през неотложния кабинет и при необходимост те да бъдат насочвани към спешното звено. Така ще се избегне разкарването на хората между различни сгради, особено през зимния период и при малки деца“, обясни д-р Симеонов.

Той добави, че отдавна е била планирана тази стъпка и че тя е била съгласувана с директора на МБАЛ д-р Явор Дренски.

Д-р Адриан Симеонов добави, че е получил уверението и подкрепата на директора на болницата в Перник, че в най-скоро време ще бъдат направени и първите стъпки по възстановяването на спешен педиатричен кабинет, какъвто в Перник не функционира от години. Лекарят допълни, че това значително ще облекчи натоварването на детското отделение и ще подобри организацията на спешната помощ за деца.

„Ще направим всичко възможно съвместно с ръководството на болницата да изградим стабилна спешна структура – със спешен терапевтичен, хирургичен и педиатричен кабинет“, заяви още той.

За тази цел обаче е необходимо първо да бъдат завършени необходимите ремонтни дейности. Д-р Симеонов увери, че има необходимия ресурс от специалисти, които да започнат работа там.

По отношение на детското отделение лекарят каза, че към момента то е кадрово обезпечено и работи при висока натовареност. По думите му ежемесечно през отделението преминават над 60 деца, а екипът успява да осигури качествено лечение и проследяване на пациентите.