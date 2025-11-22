Нервак от Оряхово потроши кола в село Драгичево

28-годишен мъж от Оряхово е задържан за унищожаване и повреждане на чужда собственост, след като в сряда вечерта нанесъл щети върху автомобил, паркиран в с. Драгичево, община Перник.

Сигналът е подаден около 22:00 ч. на телефон 112 от 56-годишния собственик на лек автомобил „Тойота“. Той съобщил, че е открил автомобила си със счупено странично огледало, повреден фар и подбит преден капак.

Служители на Второ РУ са реагирали по горещи следи и за кратко време са установили и задържали извършителя. В хода на работата е станало ясно, че зад инцидента стоят неуредени финансови отношения между двамата мъже.

Предполагаемият извършител е задържан за до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство по чл. 216 от Наказателния кодекс.