Нетипично за зимата: Вирусът Херпангина плъзна в Перник

Херпангина плъзна в Перник, алармират лекари. Вирусът е нетипичен за студените месеци.

„Наблюдаваме случаи на коксаки вирус сред малките деца до 10-годишна възраст. Заболяването не е опасно, но протича със силни болки в гърлото, по което се появяват мехурчета. Останалите симптоми са висока температура и обрив по дланите и стъпалата“, обясниха педиатри.

Лечението на херпангината е с противовирусни препарати, както и такива за афти. Заболяването отшумява за 3-4 дни и рядко води до усложнения.

Пернишките лекари наблюдават и друго нетипично заболяване – стомашните инфекции. Те предизвикват разстройство и повръщане.

В момента в Перник си остават най-разпространени обаче респираторните вируси.