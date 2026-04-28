Не е истина! Мите Миньорецо ще лежи само 20 г., отмениха доживотната присъда

Върховният касационен съд окончателно реши да изтърпи 20 години затвор за убийството на съпругата си Анита Димитрова, извършено през 2023 г. в Перник. Престъплението е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

Делото е минало през няколко инстанции. Първоначално Окръжният съд в Перник го е признал за виновен. По-късно Апелативният съд в София е увеличил наказанието на „доживотен затвор“. ВКС обаче е приел, че това наказание е прекалено тежко и го е намалил на 20 години лишаване от свобода при строг режим. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Според върховните съдии има достатъчно доказателства, че именно подсъдимият е извършил престъплението и че жертвата е била подложена на тежък и системен тормоз. Съдът отчита, че става дума за тежък случай на домашно насилие, завършил с убийство, както и че децата на семейството са останали без майка.

Въпреки това ВКС приема, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и с 20-годишна присъда, като отчита всички утежняващи обстоятелства – жестокостта на деянието, продължителното насилие и семейната ситуация.

Припомняме, че преди 3 години тялото на жертвата бе открито в апартамента на заподозрения. По него е имало множество наранявания. Мъжът бе задържан и му бяха повдигнати обвинения за умишлено убийство.

Обвиненият за убийството в Перник Димитър Димитров се е обадил на бащата на съпругата си Анита с думите, че „нещо лошо се е случило“. След това едно от двете деца на семейството, които живеят при баба си и дядо си, е подало сигнал за убийството в полицията.

Трагедията, разтърсила Перник на 29 април 2023 г., е финал на дългогодишен ад за 41-годишната Анита. Въпреки че двамата са семейство от 2004 г. и имат две дъщери, отношенията им се влошават заради патологичната ревност и алкохолизма на Димитър. През 2020 г., след като той пада от строеж и остава неподвижен за година, Анита се грижи всеотдайно за него – храни го и го къпе, но дори в това състояние той проявява агресия, обижда я и обръща съдовете с храна.

През годините Анита неколкократно напуска семейното жилище и търси спасение при родителите си. Димитър обаче я връща обратно чрез крайни манипулации – изпраща ѝ клипове как пие обезмаслител или стреля с газ-сигнален пистолет в устата си, заплашвайки със самоубийство. Дори ограничителната заповед от февруари 2023 г. и заведената молба за развод не спират насилника.

В нощта на убийството Димитър се прибира пиян от квартално заведение. Скандалът прераства в зверски побой, продължил над един час. Магистратите описват мъчителния начин, по който жертвата е била удряна и ритана, докато издъхне от аспирация на кръв в безсъзнание.

