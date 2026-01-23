ТАКА И НЕ СТАНА СЪВСЕМ ЯСНО ДО ВЧЕРА ДНЕШНИЯТ ПЕТЪК УЧЕБЕН ДЕН ли е за пернишките ученици, или според традицията ще го ударят на Сурва по площада.

При наличието на детска сурвакариада да се иска пълноценен учебен процес е твърде амбициозна задача и за най-ревностните привърженици на образователното дело. Затова и всички запазиха скромно мълчание по въпроса за присъствието и отсъствието от класните стаи.

За всички обаче е ясно, че дори да е формално учебен, децата едва ли точно днес ще напращят от научни знания. Площадният маскарад винаги е за предпочитане пред училищната обстановка. А и традициите са железни – фестивалът замества доста убедително грипната ваканция.

Учебният материал едва ли ще пострада. Ще бъде компенсиран от понеделник, когато започнат дългите писмени работи на тема „Как прекарах на фестивала?“

НЯКАК ИЗНЕВИДЕЛИЦА ВЪЗНИКНА ВЪПРОСЪТ С ОПЕСЪЧАВАНЕТО НА ПЪТИЩАТА. Само за няколко дена шосетата се превърнаха в пързалки и не е необичайна гледка да гледаш как коли се въртят по завоите и особено по кръговите кръстовища, с каквито Перник и снабден обилно.

Сухият студ премина в ледена пързалка, която обещава нелицеприятни атракции особени преди втората серия фестивални дефилета утре и другиден.