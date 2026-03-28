Не забравяйте! Тази нощ местим стрелките с час напред

В нощта на 28 срещу 29 март, в 3:00 ч. се въвежда лятно часово време и часовниците се преместват с час напред, съобщиха от Българския институт по метрология.

Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 година.

На 26 октомври миналата година страната ни премина към зимно часово време.

През 2018 г. беше представено предложение за прекратяване на смяната на часовото време два пъти годишно в Европейския съюз, се посочва на сайта на Европейския съвет. До вземането на окончателно решение действащата система остава в сила.