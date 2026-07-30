Никанор подема въстание от Гигинци: Ще успеем, защото с нас е Бог, а с тях – Москва!

Не политическите дразги, а скандалът около архимандрит Никанор и патриарх Даниил е темата, която е най-дискутирана в последните дни в социалните мрежи. Днес Никанор излезе с пореден пост/ след налагане на наказанието му от българския патриарх да не служи 15 дни/. В него вече се чете увереност, че бъдещето принадлежи на хората, подкрепящи Никанор.

Ето какво пише архимандритът:

„Благодаря на всички за изразената в тези решителни дни подкрепа! Знаех, че има хора, които споделят моята загриженост за нещото, в което са превърнали бащината ни вяра, но не очаквах да сте толкова много. Дерзайте, ще победим това, което е от този свят!

В следващите дни ще видите как християнската съвест на много мои събратя ще бъде насилена чрез административен натиск и страх. Срещу мен ще бъдат принудени да застанат хора, на които съм подарил първите богослужебни одежди, на които съм посочил пътя към свещеническото служение, на които съм подал ръка в тежък за тях час, на които съм дал всичко, каквото ми е било по силите, за да им съдействам в служението, които съм избавил от ситуация, подобна на тази, в която аз сега се разбирам. Знаете ли колко пъти съм чувал от събратя думите: “ако не беше ти, да съм се махнал от БПЦ”? Всички тях много добре ги разбирам и на никого не се сърдя, нито ги упреквам затова, че ще ги заставят да извършат нравствена мерзост. Защото такава е същността на комунистическата тоталитарна система, която парадоксално се скри в религията, която искаше да унищожи!

Знам, че братята ми ме подкрепят в сърцата си и че ще дойде ден, в който отново да си кажем “Христос посред нас”! Но сега нека бъдат благоразумни.

Достатъчно си казахме с всички вас тук – в социалните мрежи, и в медиите. Умният човек разбира от малко. Предстои ни работа. Предстои с много от вас да се видим и да поговорим очи в очи.

Към всички имам една молба. Разбирам негодуванието ви, разбирам отвращението ви. Но много моля да прогоните всяко озлобление и ненавист от сърцата си! Светлите и възвишени цели, към които се стремим, изискват светли и възвишени средства, и преди всичко – да бъдем чисти, смирени и кротки по сърце! Революцията се извършва в умовете на хората. Което следва са подробности…

Излъгаха ни и ни откраднаха държавата. Излъгаха ни и ни откраднаха и църквата. Но и двете ще си ги върнем с кротка решителност!

Ще успеем, защото с нас е Бог, а с тях – Москва!

Продължаваме с обичайното си ежедневие…“