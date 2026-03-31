Никой не иска да вземе повредени европари, гражданите бесни

Леко повредени евробанкноти късат нервите на жителите в Пернишко. Магазини ги връщат като ресто, но след това отказват да ги приемат. В банките също гражданите срещали отказ те да бъдат заменени. За проблема алармираха хора в социалните мрежи.

„Имам вече две банкноти от по 5 евро, които не ми ги искат по магазините, повредени били!

Значи, връщат ти ги за ресто , а когато пак им ги занесеш, вече не ти ги искат! Е, какво е това!? И какво като съм клиент на банка ОББ, като и те не ми решават проблема! И те не ги искали!

Ми то, откъде само нови банкноти, да не ги печатам аз“, гневи се радомирката Здравка Цветкова.

Под поста й заваляха коментари и от други опарили се граждани. Мъж разказва, че в един от магазините в Радомир отказали да вземат леко скъсани 50 евро на баба му. А те й били дадени с пенсията. Жената се притеснила, защото въпреки че имала пари в себе си, не можела да ги ползва.

„На мен ми се случи в една сладкарница. Беше банкнота от 5 евро, скъсана леко в единия ъгъл. Аз просто не съм обърнала внимание. Веднага след това отидох в магазин и при опит да платя ми я върнаха. Казаха, че никъде няма да ми я вземат. Върнах се, където ми я дадоха. Бяха минали десетина минути. Момичето обаче първоначално отрече да ми е връщало скъсани пари. Много се ядосах, защото тя добре знаеше, че казвам истината. С лек скандал ми ги замени все пак“, пише Даниела Тодорова.

Според потребителите единствената банка, която приема повредени евробанкноти е БНБ. Не всеки обаче има възможност да отиде до София, за да ги замени. Затова гражданите настояват отговорните институции да решат проблема със смяната на банкнотите, защото в бъдеще случаите ще зачестяват.