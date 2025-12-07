Нова серия регистрационни номера пусна КАТ-Перник

Областната дирекция на полицията в Перник уведомява гражданите, че от 04.12.2025 г. започна приемането на заявления за право на ползване на регистрационни номера за автомобили по избор в диапазона от РК 8501 КВ до РК 9000 КВ.

Списъкът с наличните регистрационни номера е изложен на място в пункта за регистрация на пътни превозни средства в пернишкия кв. „Калкас“, където гражданите могат да се запознаят с него и да подадат писмено заявление за избор на предпочитан номер.

От ОДМВР – Перник напомнят, че чрез „Портал за електронни административни услуги на МВР“ може да бъде заявена електронната услуга „Предоставяне на право за ползване на табели с регистрационен номер по избор“. Услугата се заявява с валиден квалифициран електронен подпис – в лично качество, от законен представител на юридическо лице или от пълномощник на физическо/юридическо лице.

Подробна информация е налична на интернет страницата на МВР и в Портала за електронни административни услуги.