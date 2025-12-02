Новият Ковид ни тръшка с необичайни симптоми

С настъпването на зимата се появява новият щам на Ковид 19 – Статус. Вече е доста разпространен в Европа, но се проявява с необичайни за болестта симптоми.

Освен обикновените – отпадналост и главоболие, имаме и дрезгаво гърло. Без болки или симптоми на грип гласът се трансформира до дрезгавост и променя тембъра си.

Едва няколко дни след такава промяна започват и температурата, болките в тялото и липсата на обоняние, като последното не е задължително.

Лекарите съветват да се прави тест за Ковид, който се продава в аптеките и да се търси своевременно лекарска намеса, за да не се стига до усложнения.

Рени Евстатиева