Нови случаи на лаймска болест в Пернишко

Бум на лаймска болест в страната. Само за седмица случаите на заразени след ухапване от кърлеж са скочили двойно.

Нови случаи отчита и Регионалната здравна инспекция в Перник. Диагностицирани с това заболяване са двама души.

Заболелите са от община Перник на възраст 14 и 63 години. Хоспитализирани са за диагностика и лечение в МБАЛ „Рахила Ангелова“.

За последните 14 дни това е четвъртият случай на лаймска болест в Пернишка област. Причината за повечето заразени е високата популация на кърлежите заради обилните валежи през това лято.