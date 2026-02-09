Нови цени за първоначална регистрация на управители на етажна собственост

Определят се цените в евро в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. За целта правителството прие проект на постановление за промени в Тарифа № 14. По този начин тя се привежда в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото у нас. Превалутирането е извършено като размерът на таксите в лева е разделен на официалния валутен курс – 1,95583 лв. за евро, а получената стойност е закръглена до втория знак след десетичната запетая, съгласно математическото правило.

Тарифа № 14 се адаптира и към изискванията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), регламентиращ дейността на професионалните управители на етажна собственост – търговци. Съгласно закона е задължително тяхното вписване в Регистър на професионалните управители на етажна собственост – търговци, както и при промяна в обстоятелства, подлежащи на вписване. Така в изпълнение на разпоредбите на ЗУЕС в Тарифа № 14 се въвежда и определя размерът на таксата за първоначално вписване на професионален управител на етажна собственост-търговец, както и за вписване на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване съгласно закона.

Предвижда се таксата за първоначално вписване на професионален управител на етажна собственост – търговец в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост – търговци да бъде 80 евро (или 156,47 лева). За електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро (140,82 лева), което кореспондира с разпоредбите на Закона за електронното управление. Размерът е определен на база Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Припомняме, че съгласно ЗУЕС регистрацията е със срок на действие до 5 години, като след изтичането му, ако професионален управител – търговец иска да продължи дейността си, е необходима нова регистрация и съответно издаване на ново удостоверение.

Вписването на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване, се предвижда да бъде 49 евро (95,84 лева). Цената се намалява с 10% и става 44,10 евро (86,25 лева) при заявление, подадено по електронен път.

Приетите с постановлението на Министерския съвет промени в Тарифата допринасят за възможността за вписване в регистъра на професионалните управители – търговци. Обръщаме внимание, че то може да се осъществява след приемане на наредба, уреждаща събирането, обработването, съхраняването и поддържането на регистрите, както и компетентните административни органи, които имат право да вписват, актуализират и заличават съответните данни в единната информационна система, обединяваща регистър на професионалните управители на етажна собственост и регистър на етажната собственост.