Нов апарат ще маха безкръвно простати и тумори в МБАЛ-Перник

С нов апарат ще правят напълно безкръвни операции на пациенти с урологични заболявания в МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник. Новият лазер, който вече е монтиран в отделението, ще отстранява на простати, тумори в пикочния мехур и камъни в бъбреците.

„Това е един от най-мощните лазери, които се предлагат на пазара в Европа. Пристигна и флексибилен лапароскоп, които е достатъчен гъвкав, за да влиза през отворите на пациента и не се налага да се правят дупки“, обясни завеждащият отделението по урология д-р Али Албаяти.

Лекарите и медицинските сестри вече били подготвени да работят на новия апарат. Очакват се и млади кадри, които ще дойдат в отделението и също ще оперират с апарата.

Първият пациент, който ще бъде подложен на интервенция с лазера, се очаква в края на тази седмица. Той е мъж със запушен бъбрек от камък, който е с големина 7 мм. С този лазер ще бъде премахнат за 15 мин., твърди д-р Албаяти. До сега това се е правило с литотрипсия, но тя не била толкова радикална, колкото лазерното лечение.

„Възстановяването е изключително бързо, два часа след операцията пациентите са на крака. Пациентът ще престои едно денонощие в болницата за наблюдение, за да сме напълно спокойни“, допълни д-р Албаяти.

Освен перничани, от новия апарат ще се възползват и хора от други области на страната.

„Успяхме да поставим началото на ендоурологията. Това е последното течение в тази област. Безкръвни и неинвазивни процедури. Добрите условия и качествената услуга са това, което ни е необходимо“, подчерта директорът на болницата д-р Явор Дренски.

„До края на месеца Община – Перник ще преведе на болницата още 500 000 € за закупуването на техника и за другите отделения. Радващо е, че тя привлича специалисти, които ще упражняват своята професия тук при нас. Очаква се в следващите месеци да стартира и дългоочаквания ремонт на Спешното отделение. Предстои ни да проведем разговори със Здравното министерство за това. Така ще се подобрят условията в нашата болница“, каза кметът на Перник Станислав Владимиров.

Общината и МБАЛ „Рахила Ангелова“ заедно кандидатствали по европейски проекти за облагородяване на цялото пространство около лечебницата, както и подобряване на енергийната ефективност на сградата. Амбициите са в близките години пернишката болница де е в челните позиции на здравеопазването в България.