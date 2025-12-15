Нов шеф на областното ръководство на БСП, искат оставка на Зафиров

Областният съвет на БСП в Перник избра нов председател. На мястото на Кирил Леонов сяда Иван Димитров. Кандидатурата му бе гласувана с 15 гласа „за“, нито един „против“ или „въздържал се“.

На заседанието бе приета декларация, с която се иска оставката на председателя на БСП Атанас Зафиров, както и на изпълнителното бюро и Националния съвет на партията. Документът бе гласуван с 8 „за“ и 7 „въздържал се“.

Пернишките социалисти настояват за свикване на Конгрес за избор на ново ръководство. До провеждането му, ръководството на БСП да се води от представляващ.