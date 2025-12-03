Нощта на протеста или Нощта на погрома…

НОЩ НА ПРОТЕСТ ИЛИ НОЩ НА ПОГРОМ в центъра на красивата ни столица? Това е въпросът, който си задават мнозина. Щото фактът е очеваден. Телевизионните екрани ни направиха съпричастни към разигралите се батални сцени в нощта на 1-ви срещу 2-ри декември.

Както видяхме вчера и още нещо – всеки си изми ръцете с опонентите, с полицията, но не видя собствената си вина. Или дори да я е видял, не я призна. И намираше себе си единствено прав. А трябва да си признаем, че кусурите бяха и на двете страни. Не сме ничии адвокати, ама има нещо много точно в думите на един наш съгражданин, който написа във фейсбук:

„Това не е протест, а вакханалия! Във всяко съвременно общество правото на гражданска позиция, в това число на граждански протест е законово право, като отговорността за мирното протичане на събитието е на организаторите. Но и във всяко цивилизовано общество посегателството срещу представителите на правоохранителните служби, особено при изпълнение на служебни задължения, както и нарушаването на обществения ред с вандалски прояви е сериозно криминално престъпление.

Към сценаристите, подбудителите, организаторите и извършителите на варварските актове в София на 1 декември 2025 година следва да бъде приложена цялата строгост на закона! И въпреки тях, но в интерес на България след 30 дни ще бъдем част от Еврозоната. Така ще бъде финализиран пълноценно евроинтеграционния ни процес и затвърден евроатлантическия ни цивилизационен избор!“

След случилото се в столицата, не е ясно дали това, последното, ще стане. Колкото до полицията – човек да не е тяхното място, щото там ситуацията е малко „що си с шапка, що си без шапка“ сега им вменяват вина, че са били твърде меки и бездейни и не са предотвратили вакханалията, особено около клубната база на ГЕРБ. Ама ако бяха пък малко по-агресивни, щяха да ревнат срещу им, че са окървавили протеста…

Най-плашещо обаче е това, че се крещи с пълно гърло за оставка на кабинета, наричат се крадци и престъпници една група от управляващите и близки до тях други политически формации, ама ей така, без факти и доказателства. И без ясно и конкретни контра предложения – „да, ние не искаме тази управленски програма и вместо нея предлагаме нашата, в която се казва…“

Е, и какво реално се случва в момента? Някой да обясни с думи прости. Щото е ясно единствено, че бюджет няма. Няма май и държава…