Някогашната фурна на село Рударци става хотел

Фурната на ул. „Ропотамо“ в пернишкото село Рударци става хотел с ресторант. Идеята е това да стане след като Общинският съвет в Перник промени предназначението на едноетажната сграда и разреши преустройство.

Намерението е на фирма „Д-2“ ЕООД, представлявано от Пламен Будинов. Искането на дружеството е за учредяване на възмездно право на строеж за пристрояване.

Съгласно съгласуван инвестиционен проект от 3 декември 2025 г. и становище на главния архитект на Община Перник, се предлага да се учреди такова.

Строителството ще е на два етапа, а застроената площ – 267,20 кв. м. Първият етап включва преустройство на фурната в български ресторант тип гостилница и стаи за гости. Все още няма информация какво точно ще се прави на втория етап.

Пазарната оценка, извършена от лицензиран оценител, за първия етап е в размер на 24 582 евро и ДДС – 4 916,40 евро.