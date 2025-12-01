Няма лошо да искаш, но какво даваш насреща?!

ИСКАМ! ТАЯ ДУМИЧКА Е НАЙ-КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА на последните дни в страната. България се тресе от протести. Искам бюджета да падне, искам повишение на заплата, искам правителството да си иде, искам, искам, искам… Добре де, няма лошо да имаш мечти и да искаш! Ама въпросът е какво даваш! Щото заплатите на учителите растат непрекъснато, а децата ни са все по-неграмотни.

Медиците плачат за пари, вероятно също с право, щото в ръцете им са здравето и животът ни. Ама не дай боже да влезеш в болница или да се поболееш по-сериозно… Представителите на Темида получават луди пари, а забавеното ни правосъдието кара Европа да ни гледа с не дотам добро око и да ни критикува яко за съдебната реформа, за която много говорим, малко правим. Да не говорим за органите на реда…

Да, няма лошо да искаме достоен живот, в основата на който все пак са финикийските знаци. Ама не чуваме някой да предлага как точно да стане това. Щото бюджетът на държавата не е ластик, който да разтягаш колкото си щеш. И когато си излязъл на площада и ревеш с цяло гърло срещу това, което се предлага в момента, кажи и какво конкретно предлагаш да се промени в него, откъде да се намерят тия пусти вечно недостигащи пари!

Иначе е преливане от пусто в празно. Щото както рече вчера Любен Дилов – син, основният финансов закон е като триъгълно одеяло – все още ще остави незавити я крак, я ръка, я гърба ти. Та ако знае някой как да го направим тоя пусти бюджет четириъгълна завивка, нека каже. А не само да вика:“Аз искам!“ А и нека си го кажем честно – дори да падне кабинетът и да стигнем до нови избори, резултатът в крайна сметка ще е същият… Този театър вече сме го играли…

ПЕРНИШКИ ЧЕНГЕТА ПИПНАХА КЮСТЕНДИЛЕЦ С КАНАБИС. Проверили го в т.н. квартал на металурзите и открили, че е седнал зад волана напушен. Претарашили колата му и намерили и в нея канабис. И логично последвал обиск и на жилището му, който показал, че пришълецът не разчитал само на доставки от дилъри, а сам си гледал марихуаната- доказателство – няколкото растения от рода на конопа, на които се натъкнали ченгетата. А след като страницата на разследването била затворена, кюстендилецът се е превърнал в обвиняем и сега на ход е прокуратурата. А какво ще реши в крайна сметка Темида, предстои да видим.