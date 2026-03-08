Община Брезник получи 1 329 000 евро за справяне с водната криза

Благодарение на усилията на народните представители от ГЕРБ-СДС, дългоочакваните средства за справяне с водната криза и изграждането на алтернативни водоизточници за община Брезник вече са осигурени, съобщават от Община Брезник пред zapernik.com.

Буквално в последните работни дни на 51-вото Народно събрание беше прието Решение на Министерския съвет, с което бяха отпуснати средства за община Брезник – в размер 1 329 000 евро за финансиране на Обект „Изграждане на шахтов кладенец, дълбок сондаж и водопровод до помпена станция в с. Гърло 1“.

Финансирането е предназначено за разплащане на извършените дейности по изграждането на ключовата част от мерките за осигуряване на допълнителни водоизточници за района.

Средствата вече са постъпили по сметката на община Брезник и ще дадат възможност да бъдат разплатени дейностите по тези важни инфраструктурни обекти.

По темата потърсихме коментар от кмета на община Брезник Васил Узунов, който изрази искрената си благодарност за положените усилия.

„Тези средства се очакваха дълго време. Благодарение на подкрепата на народните представители от ГЕРБ-СДС и на поетия ангажимент към община Брезник – от страна на г-н Георг Георгиев, на когото искам да благодаря лично и на Министерство на финансите, вече можем да пристъпим към разплащане по реализираните проекти, които са изключително важни за справянето с водната криза“, коментира кметът.

Разбира се не по-малко важни за справяне с водната криза бяха и всички осигурени средства по Инвестиционната програма на общините през 2025 г.

Г-н Узунов, какво се случва към този момент с водната криза в град Брезник? Какво е нивото на язовир „Красава“? И до кога ще продължи водният режим?

– Водата е най-ценният и същевременно най-непредвидимият ресурс. Именно затова подхождаме с изключителна предпазливост.

Нивото на язовир „Красава-2“ се следи ежедневно. Важно е да се прави разлика между завирен и използваем обем – едното е количеството вода в язовира, а друго е реалната вода, която може да бъде използвана. Към дата 06 март 2026 г. нивото е 1 632 644 куб.м., като използваемият обем е 857 644 куб.м.

За съжаление валежите и снеготопенето през последните месеци все още не осигуряват пълния обем на язовира. Затова считам, че е по-разумно режимът да бъде запазен още известно време – поне и през пролетните месеци. Целта е да съхраним вода и за летните месеци, които по принцип са сухи и безводни.

Най-големият риск би бил да отменим режима твърде рано. С отпадането на водния режим ще се увеличи потреблението, а с него и неразумното използване на водата, а дори и злоупотребите, което може отново да доведе до спад в нивото на язовира. Затова е важно първо да имаме по-сигурен воден резерв.

В момента режимът не е краен – вода се подава всеки ден през деня, а се спира единствено през нощта. Качеството на водата се контролира постоянно от компетентните институции и отговаря на всички изисквания.

Въпреки това разбирам и неудобството за хората, защото самият аз живея тук и съм потърпевш от същата ситуация.

Изпълнихте ли всички заложени краткосрочни мерки?

– Да, изпълнихме ги и вече виждаме реални резултати. Новите сондажи и кладенци подпомагат водоснабдителната система и занапред ще имат все по-осезаем ефект.

Паралелно с това общината инвестира в реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа – както в град Брезник, така и в населените места на територията на общината. В няколко села сме заложили и цялостна подмяна на мрежата. Загубите по водопроводната система са значителни и именно затова тези инвестиции са изключително важни.

Надявам се в най-кратък срок държавният бюджет да бъде приет, за да можем да продължим започнатите дейности и през тази година.

В социалните мрежи често се публикуват различни видеа от политически партии. Последно видяхме, че европейски институции са сезирани за кризата с водата. Как ще коментирате?

– Честно казано, няма да коментирам. Още в самото начало на кризата отправих апел към всички политически партии да не политизират темата с водата, защото тя засяга всеки човек в нашата община. За съжаление виждаме, че има такива, които не разполагат с нищо друго за осъществяване на своите политически цели.

Всеки има право да води кампанията си по начина, по който смята за правилен.