Община Ковачевци спечели проект за енергийни общности

Община Ковачевци е сред одобрените за финансиране общини по проект за създаване на енергийни общности, заедно с Рила, Кюстендил и Хасково. Това информира кметът на общината Васил Станимиров. Проектното предложение е на стойност малко над 75 хил. евро и носи наименованието „Енергийна общност Ковачевци – чиста енергия за обществени сгради“.

„Кандидатствахме по Плана за възстановяване и устойчивост, по програма „Развитие на регионите 2021–2027“, приоритетна ос „Справедлив преход“. Процедурата е „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради – компонент 1“. Заедно с още три общини сме одобрени по тази програма“, поясни Станимиров и уточни, че проектът предвижда изграждане на енергийна общност за чиста енергия за обществени сгради, като основен обект ще бъде Детска градина „Радост“ в село Лобош.

„Досега детската градина се отопляваше на въглища, но този проект ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност. Най-важното е, че тази енергийна общност ни отваря възможности за участие в други проекти, по които ще кандидатстваме през следващите месеци по Плана за възстановяване и устойчивост“, допълни кметът.

Проектното предложение на Община Ковачевци е насочено към изграждането на пилотна енергийна общност чрез внедряване на система за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници. Основната цел е повишаване на енергийната устойчивост на публичната инфраструктура на територията на общината, намаляване на разходите за електроенергия и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници.

Тази инвестиция предвижда изграждането на фотоволтаична електроцентрала върху сградата на Детска градина „Радост“ в село Лобош. Тя ще изпълнява ролята на производствен обект в рамките на създадената енергийна общност. Системата ще бъде с инсталирана мощност от 26,95 киловата пик (0,02695 мегавата) и ще включва 49 фотоволтаични панела с единична мощност 550 вата пик. Очакваното годишно производство е около 31 мегаватчаса електроенергия. Проектът предвижда още изграждане на локална система за съхранение на електроенергия с капацитет 31 киловатчаса (0,031 мегаватчаса), която ще позволи оптимизиране на използването на произведената енергия и ще увеличи дела на собственото потребление.

В енергийната общност ще участват три обекта – Детска градина „Радост“ в с. Лобош, Здравната служба в село Калище и административната сграда в село Ковачевци. Общото годишно потребление на електроенергия на трите обекта е 22 458 киловатчаса. Според Васил Станимиров, чрез внедряването на системата значителна част от потреблението на включените сгради ще бъде покривана от произведената възобновяема енергия. Това ще намали значително разходите за електроенергия.

