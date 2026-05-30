Община Перник модернизира с половин милион евро пернишката болница

Община Перник преведе половин милион евро на МБАЛ „Рахила Ангелова“ за закупуването на допълнително модерно оборудване за отделенията на лечебното заведение.

Средствата са част от ангажимента поет от кмета на община Перник Станислав Владимиров при посещението му в болницата в началото на май. Тогава той заяви, че до края на месеца общинската администрация ще осигури необходимото финансиране за продължаване на модернизацията на здравното заведение.

Тогава беше представена и последно поколение лазерна система, която вече работи в отделението по урология на МБАЛ „Рахила Ангелова“.

С новата апаратура ще се извършва широк спектър от неинвазивни урологични процедури и изследвания, което нарежда пернишката болница сред лечебните заведения, предлагащи най-съвременни медицински технологии.

Модерната техника позволява извършването на безкръвни операции, премахване на камъни в бъбреците, лечение на увеличена простата, отстраняване на тумори на пикочната система и други високотехнологични и щадящи пациента интервенции.