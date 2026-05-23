Община Перник с богата програма в празничния 24 май

Община Перник ще отпразнува Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с богата програма в празничния 24 май.

Празничните събития ще започнат в 11:00 ч. на площад „Кракра“ с тържествено дефиле, посветено на 1140-годишнината от идването на учениците на Св.Св. Кирил и Методий в България. В шествието ще се включат представители на образователни и културни институции, както и повече от 3300 ученици.

След това на церемония в Двореца на културата ще бъдат връчени и традиционните годишни награди „За принос“, с които ще бъдат отличени най-изявените дейци в сферата на образованието и културата.

Празничната програма ще продължи с концерт под надслов „Талантите на Перник“, в който ще се включат творчески формации от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс.