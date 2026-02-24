Община Радомир организира празнична програма за Тодоровден

Община Радомир организира празнична програма по повод Тодоровден, която ще се проведе на 28 февруари (събота) в местността над бензиностанция „Лукойл“.

Началото на събитието ще бъде дадено в 10:00 ч. със записване на участниците и музикална програма със специалното участие на Антонио Симеонов. В 10:30 ч., по традиция, ще бъде отслужен водосвет за здраве и благополучие.

В 11:00 ч. ще започне същинската конна надпревара. Следвайки народните обичаи, ще се проведат кушии в четири категории — чистокръвни коне, полукръвни коне, каруцарски коне и каруци. Най-добрите участници ще бъдат отличени с награди, които ще връчи кметът на общината Кирил Стоев.

„Заповядайте да отпразнуваме заедно Тодоровден — празник на силата, бързината и българските традиции! Очакват ви вълнуващи надпревари, празнична атмосфера, музика и много емоции за малки и големи“, канят от общината.