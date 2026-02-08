Община Трън не е оставила без поддържане пътя към Ждрелото

В социалната мрежа се появи сигнал, че пътят към Ждрелото на река Ерма е в недобро състояние- разрушена настилка, свлечени камъни. Според автора: „Преминаването е опасно както за автомобили, така и за пешеходци. Въпрос на време е да стане сериозен инцидент“. Той настоява общината да обърне внимание и да предприеме незабавни действия за обезопасяване и ремонт.

Потърсихме за коментар кмета на община Трън Цветислава Цветкова. Ето какво обясни тя: “Да, този път е общински и наша грижа е да го поддържаме. Заради зачестилите валежи не само се активизират свлачища, но и се случва да падат камъни от скалите. Затова сутрин и в късния следобед по пътя минава багер и разчиства.

Обрушаването на скалите и поставянето на предпазни мрежи струва твърде скъпо и не можем да си го позволим. Ние чакахме толкова време за финансиране от държавата на укрепването на свлачището на пътя за село Банкя, което заплашваше да блокира движението, защото трябваха много пари затова. Вие сте видели на идване към Трън, че и в района на Секирица, по републиканския път, който води към ГКПП “Стрезимировци“, има паднали камъни. Затова алармираме АПИ от години, но не се намират пари за поставяне на предпазна мрежа.

Общината не е оставила без поддържане този път, но трябват много средства за цялостната му рехабилитация. Не сме се отказали да търсим финансиране, но както изглежда бюджет ще имаме най-рано през май. А проблемите, за които търсим финансиране не са малко. А ние не сме единствената община, която разчита на финансова подкрепа от държавата“.

Силвия Григорова