Общинските съветници в Перник приеха поименния списък с капиталовите разходи

Общинският съвет в Перник прие поименния списък с капиталовите разходи за 2026 г. В докладната, внесена от кмета Станислав Владимиров, е заложена общата финансова рамка за настоящата година в размер на 41 325 027 евро. Средствата са от собствена, държавна и местна дейност, както и от преходен остатък и др.

Гласувана беше и Програмата за финансиране на младежките центрове в периода 2026 г. – 2028 г. за съфинансиране на дейността на Младежки международен център (ММЦ) за настоящата година. В документа е записано, че чрез проектното предложение „Движение. Свързаност. Развитие.“ ще се осигури ресурс за обезпечаване на дейността на ММЦ – Перник в размер на 150 000 евро, който да се реализира с финансиране по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026 – 2028) на Министерството на младежта и спорта.

Приети са и докладите на председателите на читалищата на територията на община Перник относно дейността и изразходваните от бюджета средства за 2025 г., пише БТА.

Съветниците приеха и процедурата за избор на съдебни заседатели за Районния и Окръжния съд. Поради недостиг на необходимия минимум от 50 процента за попълване на състава ще бъде предложено удължаване на срока на процедурата. От местната власт отправят и призив към гражданите с интерес да се включат като съдебни заседатели, като подчертават, че дейността е възмездна и не изисква специфична подготовка.

Гласувани са отчетите за изпълнение на заложените мерки към Програмата за управление на отпадъците и Програмата за опазване на околната среда, и двете с период на действие за 2021 – 2028 г.

Приет е и отчетът относно изпълнението на заложените мерки към Актуализираната програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух на община Перник за периода 2022 – 2028 г.

Приета е и Програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2026 г. Прогнозната очаквана сума от приходи възлиза на 11 200 997 евро, е посочено в гласуваната докладна. Като разходна част е заложена сумата от 572 649 евро.

Общинският театър „Боян Дановски“ в Перник преминава към общински комплекс Дворец на културата. По предложение на кмета Станислав Владимиров и с решение на местния ОбС театърът престава да съществува като самостоятелен културен институт и се влива в Двореца на културата.

Преобразуването е с цел оптимизиране на цялостната дейност в сферата на културата, се казва в докладната на кмета, която бе разгледана на проведеното заседание на местния ОбС, предаде БНР. Владимиров посочва, че от години театърът не разполага със собствена театрална трупа, а само с административен и технически персонал и дейността му основно се свежда до организиране на гостуващи спектакли.

Обидно е театър с над 110-годишна история да бъде закрит, каза Милан Миланов, който бе сред малцината съветници, изразили несъгласие с предложената промяна.

„В докладната пише закриване на театъра без ликвидация. Ликвидация в смисъл имуществото се взема само и отива в Двореца на културата. И тези шест човека, които работят, остават. А иначе театърът е закрит. И е обидно, по-малки областни градове имат своя театър, Дупница, която не е областен град, има своя драматичен театър, а Перник да закрие своя театър“, подчерта Миланов.

Председателят на ОбС Денислав Захариев коментира:

„Това е една първа крачка, държа да подчертая. Тепърва ще има съгласуване с министъра на културата. При положително становище тази докладна отново ще влезе в ОбС вече с конкретни щатни бройки и разписания. Малко, дискусията, според мен, беше безпредметна, тъй като тук за мен не се говори за закриване на 100-годишна институция. Най-малко в името винаги може да се напише Общински Дворец на културата и общински театър „Боян Дановски” и тогава какво закриваме“, заяви Захариев.